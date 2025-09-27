Columnistas

Una campaña política sin misoginia

A menudo, a las mujeres en posiciones de poder o que aspiran a él se les impone una doble moral, tanto para ‘medir’ su potencial como candidatas como para evaluar su desempeño en el cargo

EscucharEscuchar
Por Isabel Gamboa Barboza
Ascenso para mujeres está lleno de obstáculos, mujeres que aspiran a puestos de poder, mujeres candidatas
El ascenso para las mujeres suele abundar en obstáculos. (Imagen creada con IA/ChatGPT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
misoginiamujeres en puestos de podermujeres candidatasIsabel Gamboa
Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Doctora en estudios culturales y sociales, dedicada a la docencia universitaria y a la investigación del sufrimiento y el vínculo social, las desigualdades entre mujeres y hombres y los discursos culturales acerca de la pobreza, la salud, la enfermedad y el poder, entre otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.