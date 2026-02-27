Columnistas

Un proyecto que traería más daños que beneficios a la Editorial Costa Rica

Se tendrían 14 jerarcas para liderar una empresa de apenas 14 empleados, que difícilmente va a sobrepasar una planilla de 20. Esto trabaría la toma de decisiones, aumentaría la burocratización y aumentaría costos de dietas de forma innecesaria

EscucharEscuchar
Por Carlos Rubio
Obras literarias impresas por la Editorial Costa Rica
Ocho de los miles de títulos que tienen el sello de impresión de la Editorial Costa Rica. (Fotocomposición: Archivo LN /Fotocomposición: Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Editorial Costa RicaCarlos RubioAda AcuñaReforma Integral de la Ley 236
Carlos Rubio

Carlos Rubio

Especialista en literatura infantil, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Desde 2016 es miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Ha escrito más de diez libros literarios dedicados a la niñez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.