Columnistas

Un país que no escucha a las mujeres

Retroceder en igualdad de género es la primera ficha de un dominó que acaba haciendo más frágiles la institucionalidad y la democracia

EscucharEscuchar
Por Andrea Vásquez R.
Rodrigo Chaves, marcha del 25 de noviembre 2025 contra la eliminación de la violencia a las mujeres, y Fabricio Alvarado
El presidente Rodrigo Chaves y el diputado Fabricio Alvarado. En medio, la marcha del pasado 25 de noviembre por la eliminación de la violencia contra las mujeres. (Archivo LN/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
mujeresRodrigo ChavesFabricio Alvaradoviolencia contra las mujeres

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.