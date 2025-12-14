Columnistas

Un país donde ningún niño nace para ser soldado

Don Pepe Figueres no solo entregó el poder a don Otilio Ulate, candidato ganador de las elecciones, sino que tomó la histórica decisión de abolir su propio ejército vencedor

Por Nuria Marín Raventós

Luego de las actividades del 1.° de diciembre, espero que tanto en escuelas como en colegios y universidades, aprovecharan la celebración para entender en profundidad lo que significa que Costa Rica sea el primer país en el mundo que optó por no contar con ejército y cómo esta importante decisión ha impactado el desarrollo, la estabilidad democrática y nuestra idiosincrasia.








Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

