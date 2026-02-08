Columnistas

Un gran desafío para una nueva capitana

Para las mujeres, es significativo contar con una segunda presidenta y, por primera vez, con una mayoría legislativa femenina

Por Nuria Marín Raventós

Las pasadas elecciones nos dejaron experiencias positivas, lecciones valiosas y varios mensajes que, esperamos, el nuevo gobierno sepa interpretar como un mandato ciudadano. Vivimos una verdadera fiesta patria: la fuente de la Hispanidad se convirtió en un referente de unidad, donde las personas portaron libremente su bandera partidaria. Hubo familias con distintas preferencias electorales que, aun así, permanecieron juntas, entonaron el Himno Nacional y celebraron en paz. Dichosamente, las manifestaciones de violencia fueron mínimas. Aquellas imágenes nos dejaron un mensaje claro y fuerte: el enfrentamiento y el odio pueden quedar atrás, y es posible tender puentes.








Nuria Marín Raventóscambio de gobiernoSana CríticamujeresLaura Fernández
Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

