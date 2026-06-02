Columnistas

Un funeral, 29 ‘pasadas’ y una narrativa que no resiste los hechos

Las víctimas de la violencia han sido siempre un recurso retórico efectivo. Su dolor es real e injusto, y los movimientos populistas lo capitalizan porque se trata de instrumentalizar las tragedias ajenas

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Por Marco Feoli

Intento entender las motivaciones de la presidenta Fernández para acudir al funeral de un policía asesinado en medio de la peor crisis de seguridad y de la que el principal responsable, por cierto, es el Poder Ejecutivo. Alguien dirá que fue un acto solidario. Quizá, no lo sé; tiendo a creer que a la solidaridad –si es real– le sobran las cámaras y la viralidad de nuestro tiempo.








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Marco Feoli

Marco Feoli

Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

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