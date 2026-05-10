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Un crucero de lujo, tres muertos y un virus que encendió las alarmas mundiales

La idea de un crucero evoca un paraíso flotante, pero también puede ser un foco altamente infeccioso en un entorno donde las facilidades médicas son muy reducidas

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Por Gina Montaner
Vista general del crucero MV Hondius, detenido frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026. A bordo se reportó un brote de enfermedad respiratoria grave -hantavirus- que dejó fallecidos y personas en estado crítico, según autoridades.The outbreak occurred on the MV Hondius, travelling from Ushuaia in Argentina to Cape Verde. The patient being treated in Johannesburg tested positive for a hantavirus, a family of viruses that can cause hemorrhagic fever, South African spokesperson Foster Mohale said. (Photo by AFP)
En el folleto promocional del crucero MV Hondius, se destacaba el lujo de los camarotes y de las zonas comunes del barco. El precio del largo viaje, previsto para durar más de un mes, era de entre $8.000 y $25.000 por persona. (AFP/AFP)







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Gina Montaner

Gina Montaner

Columnista y escritora. Su libro más reciente es 'Deséenme un buen viaje' (Editorial Planeta). En 2006 coordinó los ensayos publicados en 'Un día sin inmigrantes' (Grijalbo) y en 2009 publicó la novela 'La Mala fama' (Grijalbo, Mondadori). Actualmente vive en España.

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