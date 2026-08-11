Columnistas

Un circo semanal de deshumanización, brutalidad y ensañamiento que no puede normalizarse

La pobreza moral e intelectual de quienes, provisionalmente, están al frente de ciertas instituciones no puede convencernos de que la seguridad depende de que haya seres humanos expuestos como en un zoológico

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Por Marco Feoli

El Poder Ejecutivo, incapaz hasta ahora de resolver el problema de violencia homicida y a falta de una política en seguridad efectiva, ha apostado por una burda estrategia de comunicación para gestionar nuestro miedo. Eso explica la sección permanente de cada miércoles anunciando medidas expresivas e inconexas que atañen al sistema penitenciario. Para eso, ha bastado un encargado dispuesto a sacrificar el rigor técnico a cambio de un puesto político. Como cualquier populismo que se precie, la idea es simplificar una urgencia real y con múltiples costados y hacerle creer a la gente que si no mejora, será por culpa de otros.








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Marco Feoli

Marco Feoli

Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.

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