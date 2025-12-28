Columnistas

Un 2026 con propósito: una valiosa herramienta para alcanzar las metas planteadas

La herramienta, por su acrónimo en inglés, se denomina SMART. Cada palabra es una hoja de ruta que facilita que esos propósitos que se dejan abandonados, más bien se mantengan con expectativas más realistas y realizables

EscucharEscuchar
Por Nuria Marín Raventós

Es costumbre que muchas personas, entre quienes me incluyo, revisemos con objetividad y crítica constructiva los objetivos planteados durante el año que está por concluir, tanto los alcanzados y los parcialmente realizados, como los que no pudimos cumplir. Los últimos hay que reevaluarlos para definir si continúan como prioritarios o si los dejaremos atrás. Acto seguido es importante enlistar las prioridades para el 2026.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nuria Marín RaventósSana Crítica2026Propósitos de Año Nuevo
Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.