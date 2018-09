El célebre artículo del NYT traía un titular que era una declaración frontal de guerra: “Soy parte de la resistencia dentro de la administración de Trump”. Y luego agregaba: “Trabajo para el presidente, pero me he comprometido a impedir partes de su agenda y sus peores inclinaciones”. Se trata de un funcionario importante. A senior officer. No es un demócrata emboscado. Es un republicano antitrumpista emboscado.