Trump, visionario con torpezas

El presidente de Estados Unidos ha logrado algo inédito: ‘ganar’ elecciones en Argentina y Honduras sin figurar en la papeleta. Pero las verdaderas pruebas de fuego de la ola de derecha que atraviesa el continente en 2026 serán Colombia y Brasil

Por John Mario González
Gustavo Petro y Donald Trump hablaron por teléfono el 7 de enero, tras amenazas mutuas.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, mandatario estadounidense, hablaron por teléfono el 7 de enero anterior, tras proferirse amenazas mutuas. (LUIS ROBAYO MANDEL NGAN/AFP)







