Columnistas

Trump paga el precio de su amenaza apocalíptica contra Irán

Diversas encuestas muestran que la guerra contra Irán es muy impopular entre los estadounidense

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Por Andrés Hernández Alende
El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa donde reiteró que su estrategia en Venezuela es la que buscaría aplicar en Irán.
La amenaza sin precedentes contra Irán proferida por Trump la semana pasada causó un enorme malestar en el público norteamericano, incluso entre muchos de sus seguidores. (KENT NISHIMURA/AFP)







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