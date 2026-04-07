Columnistas

Trastorno bipolar: lo que seguimos entendiendo mal

Detrás del estigma y la simplificación, hay historias que seguimos sin saber nombrar

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Por Antonio Jiménez
Trastorno bipolar, salud mental
Durante años, la salud mental ha oscilado entre el silencio y la banalización. Y en ese vacío, lo que más falta hace es precisión. Porque nombrar bien es una forma de cuido. (Shutterstock/Imagen)







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