Trascendencia histórica del TSE

La misma Constitución obliga al Estado a contribuir con el financiamiento de los partidos políticos, lo que garantiza igualdad de condiciones entre los partidos

Por Nuria Marín Raventós

A pocos días de haberse realizado la convocatoria a las elecciones presidenciales y legislativas del 2026, considero importante resaltar la importancia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y cómo este no solo ha sido un referente para América Latina, sino que es una de las innovaciones más trascendentes de la Constitución Política de 1949.








