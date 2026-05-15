Columnistas

Tragedia en Texas: el aspecto más cruel del fenómeno migratorio

Cada migrante encontrado muerto en un contenedor sellado, o en la soledad del desierto, representa el fracaso de un sistema migratorio que sigue normas insensibles e ignora la realidad social

EscucharEscuchar
Por Andrés Hernández Alende
(FILES) This handout picture courtesy of the US Army shows US Customs and Border Protection assisting with deportation of illegal aliens at Biggs Army Airfield, in Fort Bliss, Texas, on February 8, 2025. The US Supreme Court on April 7, 2025 lifted a lower court order barring the Trump administration from deporting undocumented migrants using an obscure wartime law. But the nation's top court also said that migrants subject to deportation under the Alien Enemies Act must be given "an opportunity to challenge their removal." (Photo by Michael Graf / US ARMY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US ARMY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Una de las tantas detenciones de migrantes llevadas a cabo por agentes de la Policía de Fronteras de Estados Unidos. (MICHAEL GRAF/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrés Hernández Alendetragedia migratoriaDonald TrumpLaredomigrantes

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.