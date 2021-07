A mí me parece bien que se tome en serio la postura de Lituania con relación a Cuba, pero, en realidad, esa parte de la denuncia no es exacta. No tiene en cuenta cómo el gobierno de José María Aznar propuso y logró que se aprobara en diciembre de 1996 una «posición común» hacia Cuba de la Unión Europea (redactada por Miguel Ángel Cortés) que duró hasta el 2016.