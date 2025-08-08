Columnistas

Tocar y pensar el país

¿Cómo reactivar nuestro pacto democrático, liberal y social, y reforzar el tejido de relaciones solidarias del país? ¿Cómo rediseñar y financiar los modelos educativos, de salud, pensiones, gestión ambiental y transporte público? Este es el pensar que necesitamos, y la campaña electoral debería estimularlo

EscucharEscuchar
Por Eduardo Ulibarri

La frase es de Alessandro Baricco, en su más reciente novela, Abel. Cuando el personaje homónimo reflexiona sobre el concepto de sustancia en Aristóteles, lo plantea en estos términos: “Era un lugar que no se podía tocar, pero que se podía pensar” (énfasis del autor).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RadarEduardo Ulibarricampaña electoralAlessandro Baricco
Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.