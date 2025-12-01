Columnistas

Subasta de frecuencias: una ‘chambonada’ que agitó al país entero

El caos provocado por la polémica subasta revela más que un error técnico: expone fallas de criterio y riesgos innecesarios para el sistema político

Por Carlos Arguedas Ramírez

El caso de la subasta de frecuencias de radio y televisión que nos ha traído de cabeza es varias cosas a la vez, y nada más natural que provoque opiniones contrapuestas; para peores, como una cosa lleva a la otra, el asunto ha trascendido nuestras fronteras y ha alentado las sospechas sobre la perdurabilidad de un sistema político que hasta no hace mucho pasaba por ser el trapito de dominguear en la región.








Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

