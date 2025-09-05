Columnistas

Sorprendentes metamorfosis en la ruta 32

El proceso ha transitado por cuatro gobiernos, pero el actual ha ganado el trofeo de la impericia. Su gran insignia: las rotondas ovaladas, curiosa innovación con agudo tufo tercermundista, creación intelectual del entonces ministro, Mauricio Batalla

Por Eduardo Ulibarri

Saltemos al pasado. Es 2013. Estamos en cierta luna de miel con China, junto a varias expectativas, algunas hiperbólicas; entre ellas, una refinería binacional y una “zona económica especial”. Ambas fracasaron sin empezar, por justificadas razones. Pero un proyecto siguió vivo: la ampliación de la ruta 32, entre la intersección a Río Frío y Moín. El 13 de junio de ese año, el Conavi y la constructora CHEC firmaron el contrato. Precio, todo incluido: $465,6 millones, financiados por el Eximbank chino, con intereses bajos, pero no tanto.








Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

