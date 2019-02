No es la primera vez que se realiza una encuesta fiable dentro de Cuba. A fines del 2014, el ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, cabeza de The Campol Group, hoy, además, presidente del Instituto Pedro Arrupe, se propuso averiguar qué querían los cubanos de la Isla y, con la ayuda de varios matemáticos y sociólogos, logró hacer una evaluación no oficial en la que demostraba que el 82 % de las personas entre los 18 y 49 años estaban “nada satisfechas” con el sistema económico existente en Cuba. El porcentaje de insatisfechos descendía al 71 % en los mayores de 50. Lo cuenta, muy descriptivamente, en su libro La voz cubana.