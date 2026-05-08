Columnistas

¿Son las APP la solución para la crisis de infraestructura?

El objetivo principal de las APP no es aportar recursos, sino garantizar obras y servicios eficientes

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Por Federico Villalobos Carballo
Los contratos de asociación público-privada (APP) constituyen una herramienta fundamental para potenciar la competitividad del sector productivo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. (Shutterstock para EF)







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