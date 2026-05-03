Columnistas

Sin cuórum, sin justicia y sin vergüenza

La presidenta electa, Laura Fernández, pudo haber demostrado cómo actuará frente a estos casos y cómo ejercerá su liderazgo con los diputados

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Por Nuria Marín Raventós

El último acto legislativo de este gobierno, que se ha caracterizado por constantes actos de misoginia, concluye con una bofetada más a las mujeres y las víctimas: en este caso, el uso de la falta de cuórum para no votar la denuncia contra el diputado Fabricio Alvarado. No estoy condenando al exdiputado y respeto su derecho a la defensa, pero impedir conocer el caso por el fondo proyecta, inevitablemente, una imagen de culpabilidad.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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