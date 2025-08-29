Columnistas

Simpleza en las campañas, complejidad en el gobierno

Debido a su tangible incapacidad, el actual gobierno encalló en un ‘modo campaña’ permanente

Por Eduardo Ulibarri

La política electoral es un inevitable ejercicio de simplezas que, paradójicamente, tiene como propósito alcanzar posiciones de poder que exigen gestionar la complejidad. ¿Cómo transitar el camino entre las personalidades, lemas y promesas escuetas de campaña y la gestión eficaz del Estado, que demanda rigor, conocimiento, transacciones y equilibrios?








Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

