Columnistas

Semana Santa en tiempos de guerra: cuando la paz es una ilusión lejana

Los señores de las armas de nuestros días gozan ellos mismos, como el viejo Marte, de la paz más profunda, atrincherados en sus mansiones exorbitantes

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Por Carlos Arguedas Ramírez

En el clima precariamente recogido de esta Semana Santa, si no fueran otras las pautas que animan mi vida y adoptara aquellas en las que creían otros antes que yo y después fueron abandonadas, hincaría la rodilla y hablaría a la diosa Venus como Lucrecio al empezar "De la naturaleza de las cosas”, el poema que le sobrevivió. Lo compuso en algún momento del siglo anterior al drama de Cristo, cuando Roma vivía graves perturbaciones debido al conflicto entre los triunviros y la oligarquía senatorial.








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Carlos Arguedas RamírezHilando finoguerra
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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