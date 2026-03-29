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Semana Santa: 55 personas no regresaron a casa el año pasado

En cuanto al mar y las piscinas, aún recuerdo las recomendaciones de mis padres, que en paz descansen. Aunque en su momento no nos agradaban, ayudaron a prevenir accidentes

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Por Nuria Marín Raventós

Para mi generación, la Semana Santa se celebraba de forma muy diferente a como se vive hoy. Si bien algunas tradiciones gastronómicas se mantienen —como los panes y las empanadas de chiverre—, así como la convivencia familiar, las procesiones y el recogimiento, especialmente el Viernes Santo a las 3 de la tarde, estas prácticas ya no son necesariamente la regla.








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Nuria Marín Raventós

Nuria Marín Raventós

Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

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