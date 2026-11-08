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Columnistas

Seis meses en el gobierno y ya huele a humo

A sus 40 años, la presidenta tiene por delante una larga vida política. Si aspira a trascender, la forma en que responda ahora a las dudas pesará cuando vuelva a pedirle al país su confianza

Armando Mayorga, periodista de 38 años en La Nación
"Quien ejerce la presidencia también responde por el uso que se haga de su nombre", sostiene Armando Mayorga. Armando Mayorga Aurtenechea
Armando Mayorga Aurtenechea