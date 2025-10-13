Columnistas

¿Seguimos siendo un país pacífico?

Anoté algo que declaró a un medio de prensa un juez retirado de la Corte Suprema de Estados Unidos, refiriéndose a la conservación de la democracia en su país: ‘Si queréis que el experimento funcione, lo mejor es empezar por hablar con la gente con la que no estéis de acuerdo’

Por Carlos Arguedas Ramírez

Tengo por costumbre conservar anotaciones mías o ajenas sobre lo que observo, escucho o leo; supongo que para olvidar lo menos posible. A veces lo hago con las palabras más crudas, porque pienso “que las palabras no sienten vergüenza y nunca se sorprenden”.








Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

