Sebastián Villegas Agüero, estudiante de Ciencias Políticas: El espejo roto de la masculinidad: el poder y el liderazgo que elegimos

Si las nuevas masculinidades tuvieran más relevancia, ofrecerían un nuevo paradigma político, en el que la autoridad no sea sinónimo de soberbia ni de imposición

Por Sebastián Villegas Agüero
Sebastián Villegas Agüero, Estudiante de Ciencias Políticas, UCR. Proyecto En voz alta. Opinión
Sebastián Villegas Agüero: "No es casualidad que los hombres prefieran el discurso de 'mano dura'. Implica mantener el orden donde el hombre tiene su lugar estable, definido y privilegiado". (Cortesía: Sebastián Villegas/Cortesía: Sebastián Villegas)







