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Se necesita presidenta

Gran logro del chavismo es ese cambio cultural retrógrado por el cual algunas mujeres se niegan a usar el femenino para autodesignarse. Hoy, hasta una presidenta prefiere subsumirse en el masculino, como si viviera en tiempos del franquismo

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Por María Flórez-Estrada Pimentel
Banda presidencial sobre mesa de madera
Quien se ciñe la banda presidencial no puede gobernar desde una visión únicamente técnica. (Generada con IA/Imagen)







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María Flórez-Estrada Pimentel

María Flórez-Estrada Pimentel

Doctora en Estudios Sociales y Culturales, socióloga y comunicadora.

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