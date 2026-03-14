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¿Se está priorizando la inversión social?

El Presupuesto 2026 refleja una lógica en que la estabilidad fiscal continúa siendo el eje dominante, incluso cuando existen espacios marginales para reforzar programas sociales

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Por Andrés Fernández Arauz

A primera vista, el Presupuesto 2026 podría sugerir cierta prioridad social. Durante la discusión legislativa, la Asamblea aprobó rebajos en la partida de intereses de la deuda y reasignó recursos hacia programas sociales, particularmente vinculados con educación y Fodesaf.








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Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

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