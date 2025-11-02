Columnistas

Sarkozy encarcelado y el mensaje implícito

El mensaje del Poder Judicial francés es que ninguna persona está por encima de la ley y que, tarde o temprano, por muy poderoso o protegido por la inmunidad del cargo, todo funcionario deberá enfrentar el peso de la justicia

Por Nuria Marín Raventós

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y, en días pasados, esa imagen fue la del expresidente Nicolas Sarkozy de la mano de su esposa, la ex primera dama, Carla Bruni, antes del ingreso del primero a la cárcel, el 21 de octubre.








