San José como nombre, Costa Rica como pregunta

La pregunta que cabe hacerse es: ¿qué significa hoy alojar uno de los tribunales de derechos humanos más importantes del mundo cuando el propio Estado anfitrión empieza a hablar el lenguaje de los derechos como si fuera un estorbo?

Por José Daniel Rodríguez Arrieta
Rodrigo Chaves, presidente de la República, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
Entre las prácticas discursivas que producen sentido, puede incluirse la reciente visita del presidente Rodrigo Chaves a la megacárcel salvadoreña como gesto de legitimación simbólica de un modelo punitivo extremo. (Casa Presidencial de Costa Rica /La Nación)







Comunicador para el cambio social, máster y doctorando en Derechos Humanos, y escritor. Es docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y ha sido consultor para diversos entes, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y migración.

