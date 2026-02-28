Columnistas

ROP: liquidez hoy, vacío mañana

La discusión de fondo es cómo garantizar una vejez más segura en un país que envejece rápido

Por Andrés Fernández Arauz

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) nació para transformar un monto acumulado en un ingreso mensual que acompañe a la persona durante su jubilación. Y hoy cumple un papel aún más importante porque el IVM de la CCSS afronta tensiones financieras y la población vive más años. Si se rompe esa lógica y se convierte en una cuenta de libre retiro, se debilita el segundo pilar justo cuando el primero ya muestra señales de fragilidad.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

