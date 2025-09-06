Columnistas

Réquiem por los manuscritos

Estamos ante la segura pérdida de los manuscritos, ya que ahora el escritor tiene a su servicio los comandos ‘cortar’ y ‘pegar’, así como esa ‘flechita’ maravillosa que transporta un párrafo, palabra o frase de un lugar a otro de la página

Por Amalia Chaverri
Para llevar a cabo la tarea de "escribir", se utilizaron utensilios como el cincel, la piedra, los carboncillos, la pluma (de algún ave), los lápices, la pluma de fuente y el bolígrafo.







