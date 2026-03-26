Columnistas

Reflexiones de verano sobre el papel de la mentira en la política

Aunque ese arte del engaño es más viejo que la maña de pedir fiado, hoy muchas personas siguen yéndose de pollo con las narrativas políticas

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Por Jorge Vargas Cullell

La política es, en parte, el arte del engaño. Encubrir los verdaderos objetivos buscados, emitir señales confusas sobre las estrategias y tácticas que realmente se aplicarán, usar retórica grandilocuente para atribuir altos valores a decisiones y acciones propias que no fueron inspiradas en ellos y, por supuesto, deslegitimar la moralidad y propósitos de adversarios y enemigos. Todo ello es consustancial a la lucha por el poder, la esencia de la política, recursos empleados desde tiempos inmemoriales para mejorar las probabilidades de éxito de lo que sea que un líder o una élite política ande buscando y para confundir a los demás, de manera que su resistencia sea débil o ineficaz.








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