Si su fuerza hubiera sido tan grande como pregonaban, quizá habrían forzado al gobierno a ceder. Es decir, no negociar, sino derrotar. Pero aquí también fallaron. Su poder de presión no alcanzó masa crítica; el apoyo legislativo clave no se quebró y su esperanza de amedrentar a los actores políticos se deshizo ante la responsabilidad de estos. La apoteosis del colapso vino el domingo. Tras suscribir un acuerdo preliminar de salida, casi todos los dirigentes fueron desautorizados por sus “bases”, o quizá ellos las incitaron para que los desautorizaran. Pero el saldo no admite dudas: murió la última esperanza de poner, aunque fuera, una coma en el texto.