Columnistas

Guerra en Oriente Medio no garantiza que precios del petróleo se dispararán

Como importante comprador de petróleo del Golfo, China tiene razones de sobra para intentar poner fin al conflicto, y muchos canales a través de los cuales ejercer influencia

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Por Jim O’Neill
Una embarcación se aproxima al buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, mientras navega por las aguas del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Khasab.
El buque portacontenedores Marsa Victory, con bandera de San Cristóbal y Nieves, navega por las aguas del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Khasab. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







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