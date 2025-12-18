Columnistas

Quiero una ‘primavera costarricense’ incómoda, ruidosa e insolente

Anhelo que sea una primavera irreverente y crítica. Una que empiece en las juventudes, pero que sea respaldada por personas de todas las edades, trayectorias e identidades. Una movilización cívica unida por un solo objetivo: proteger nuestra democracia

Por Juan José Romero Zúñiga
La llamada "Revolución de los Paraguas" tuvo lugar en 2014 en Hong Kong. Fue un movimiento prodemocrático de 79 días de duración, liderado por estudiantes que protestaban contra el control de Pekín y las limitadas libertades políticas de la ciudad. Los manifestantes ocuparon las calles y usaron paraguas para protegerse del gas lacrimógeno de la Policía, lo que convirtió al paraguas en un símbolo de la resistencia pacífica. (ALEX HOFFORD)







