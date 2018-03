En el pasado, infaustos personajes murieron impunes, o solo fueron perseguidos hasta que los sacaron del poder. Mao, Pol Pot, Jean-Pierre Bemba, Radovan Karadzic o Charles Taylor, entre otros, son ejemplos de exgobernantes que, si no terminaron impunes, únicamente fueron procesados cuando salieron expulsados del poder. Mientras lo detentaron, no fue posible juzgarlos en sus países, pues sus regímenes no eran verdaderas repúblicas.