Preguntas que todo elector debería hacerse antes de votar

La decisión del voto implica responder a una o varias preguntas sobre los aspirantes a la presidencia que se están considerando como opciones. Cada cual tiene las suyas. Tal como lo hice en 2018, hoy comparto las mías (no iguales), que espero ayuden a su decisión. Aquí van:
- ¿Posee una visión integral del país y sus oportunidades?
- ¿Entiende los problemas que confrontamos, sobre todo en seguridad, educación, salud y costo de vida?
- ¿Plantea no solo qué piensa hacer, sino también cómo y con qué recursos?
- ¿Se acerca razonablemente a sus prioridades ciudadanas?
- ¿Sustenta sus propuestas con buenos argumentos?
- ¿Comunica con convicción sus iniciativas?
- ¿Tiene trayectoria en el manejo de los asuntos públicos?
- ¿Posee adecuada capacidad intelectual y formación profesional?
- ¿Cuenta con buenos colaboradores, ya sea en su partido o entre quienes le son más cercanos?
- ¿Demuestra firmeza, pero también respeto?
- ¿Reacciona con serenidad y argumentos ante las críticas?
- ¿Tiene independencia de criterio, pero a la vez está abierto a los criterios de otros?
- ¿Se abre al diálogo y los acuerdos como vía para las mejores decisiones?
- ¿Respeta las instituciones en que se sustenta nuestra democracia, pero con voluntad para corregir lo que se deba?
- ¿Será capaz de representar al país con dignidad en el mundo?
- ¿Tiene una historia de vida sin manchas?
- Ante las crisis, ¿le parece que reaccionaría con prudencia o desmesura?
- ¿Le genera empatía?
- ¿Se sentiría a gusto si comparten un café?
- ¿Su elección implicaría, en general, un cambio favorable para el país?
A más respuestas positivas sobre algún candidato o candidata, más debería poner la X bajo su foto. Y lo primero, decídase a votar. ¡Suerte!
Correo: radarcostarica@gmail.com
Twitter: @eduardoulibarr1
Eduardo Ulibarri es periodista y analista.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.