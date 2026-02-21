Preescolar a los 3: un primer paso en perspectiva

El anuncio de que el sistema educativo empezará a ofrecer preescolar desde los 3 años generó entusiasmo y, también, preguntas. Para muchas familias, sonó como el inicio de una nueva etapa en la historia educativa del país. Sin embargo, al revisar los detalles, se trata –por ahora– de un plan piloto: 3 CEN-Cinái, 50 centros públicos y 31 privados, con un alcance proyectado cercano a 80 centros y alrededor de 500 niños de esa edad en aula.

No es obligatorio y no implica que los pequeños ingresen antes a primer grado; seguirán haciéndolo a los 6 años. Lo que cambia es que, en esos espacios, el cuido incorporará un componente curricular formal.

La dimensión demográfica ayuda a ubicar el alcance inicial. Según proyecciones del INEC, en 2026 habrá alrededor de 52.000 niños de 3 años en el país. Frente a ese universo, el piloto cubriría poco menos del 1%. Es un comienzo acotado, que abre una ruta, pero que todavía no transforma la escala del sistema.

En realidad, la incorporación de un componente educativo en espacios de cuido no es completamente nueva. En 2016 se inició una experiencia en 11 centros de la Red de Cuido que benefició a 264 niños.

Con el tiempo, esa modalidad se fue ampliando y, según datos del Departamento de Análisis Estadístico del MEP, en 2025 ya eran más de 2.000 niños de 4 y 5 años atendidos en instituciones de la red con acompañamiento docente. El movimiento ha sido gradual, sostenido y apoyado en la coordinación interinstitucional.

Costa Rica, además, tiene una trayectoria más amplia en este campo. La expansión del preescolar en los años 70, la estructuración formal del nivel en dos ciclos mediante decreto en 1979 y la declaración de obligatoriedad constitucional en 1997 marcaron puntos de inflexión. Cada uno de esos momentos supuso decisiones normativas, presupuestarias y administrativas que ampliaron de forma sostenida la cobertura.

Los datos permiten dimensionar esos cambios. A inicios de los años 2000, la cobertura de Interactivo II (niños de 4 años) pasó de 7% a 20% en apenas un año. Más recientemente, entre 2017 y 2018, la tasa en ese nivel saltó de 66% a 84%, en el contexto de la exigencia de cursar preescolar como requisito para ingresar a primer grado. Son ejemplos de cómo determinadas decisiones de política pública se reflejan con claridad en las estadísticas nacionales.

El plan para niños de 3 años se inscribe en esa misma aspiración de fortalecer la trayectoria educativa desde edades más tempranas. El desafío, como en ocasiones anteriores, será la escala: recurso humano, infraestructura adecuada, coordinación interinstitucional y una ruta clara de expansión.

Si esa expansión logra trascender los pilotos y consolidarse también en los jardines de niños del propio sistema educativo, el alcance podría ser distinto.

affa17@gmail.com

Andrés Fernández Arauz es economista.