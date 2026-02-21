Columnistas

Preescolar a los 3: un primer paso en perspectiva

El desafío, como en ocasiones anteriores, será la escala: recurso humano, infraestructura adecuada, coordinación interinstitucional y una ruta clara de expansión

Por Andrés Fernández Arauz

El anuncio de que el sistema educativo empezará a ofrecer preescolar desde los 3 años generó entusiasmo y, también, preguntas. Para muchas familias, sonó como el inicio de una nueva etapa en la historia educativa del país. Sin embargo, al revisar los detalles, se trata –por ahora– de un plan piloto: 3 CEN-Cinái, 50 centros públicos y 31 privados, con un alcance proyectado cercano a 80 centros y alrededor de 500 niños de esa edad en aula.








