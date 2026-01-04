Columnistas

Tres recordatorios necesarios después de los tamales y antes del 1.° de febrero

El poder escoger libremente a nuestros gobernantes, conlleva el deber de que al hacerlo estamos defendiendo y fortaleciendo nuestra democracia

Por Nuria Marín Raventós

En los días posteriores al tamal (días postamal) quisiera realizar algunas reflexiones ante la incertidumbre existente a pocas semanas de las elecciones. No pretendo con ello inclinarlos a tomar partido por alguna fuerza política, pero sí compartirles algunas lecciones aprendidas en las aulas universitarias y en el estudio de la realidad vivida por algunos países que no anticiparon que podían perder su democracia y, mucho menos, las consecuencias que enfrentarían. Nos lo anticipó ya hace muchos años el expresidente uruguayo Sanguinetti, cuando contaba la historia de lo ocurrido en su país.








Nuria Marín RaventosSana críticaElecciones 2026
Licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y Máster en Artes Liberales en Harvard University. Co-fundadora y Vicepresidenta del grupo empresarial "Alvarez y Marín Corporación". Mujer Empresaria del Año 2011, Premio Alborada, Programa de Desarrollo Mujer Empresaria, Cámara de Comercio. Profesora, analista y conferencista.

