Tres recordatorios necesarios después de los tamales y antes del 1.° de febrero

En los días posteriores al tamal (días postamal) quisiera realizar algunas reflexiones ante la incertidumbre existente a pocas semanas de las elecciones. No pretendo con ello inclinarlos a tomar partido por alguna fuerza política, pero sí compartirles algunas lecciones aprendidas en las aulas universitarias y en el estudio de la realidad vivida por algunos países que no anticiparon que podían perder su democracia y, mucho menos, las consecuencias que enfrentarían. Nos lo anticipó ya hace muchos años el expresidente uruguayo Sanguinetti, cuando contaba la historia de lo ocurrido en su país.

Primera lección: es importante salir a votar. Este derecho que damos por sentado no existe en una gran cantidad de países, y a nosotros nos costó diversas luchas. Por ejemplo, a las mujeres fue con la Constitución Política de 1949. Y no mucho tiempo antes se les permitió a etnias y a personas sin propiedades o educación.

Segunda lección: el voto debe razonarse; parece obvio, pero no siempre ocurre. Debemos preguntarnos: ¿Por qué esta persona y este equipo? ¿Qué proponen? ¿Qué valores representan? ¿Representan las causas en las que creo? De ahí el llamado a hacer un voto estudiado y reflexivo.

Tercera lección: todo derecho conlleva un deber. El poder escoger libremente a nuestros gobernantes conlleva el deber de que, al hacerlo, estamos defendiendo y fortaleciendo nuestra democracia. Si el ordenamiento jurídico electoral nos da ese derecho a elegir, implica que debemos ser cuidadosos de hacerlo pensando en la estabilidad y la continuidad del sistema democrático.

La democracia plena debe frenar los abusos de los gobernantes; para ello, es indispensable la división de poderes y la aplicación de los frenos y contrapesos que nos enseñó Montesquieu. El Poder Judicial está para garantizar, entre otras cosas, que no haya violaciones a la ley ni a la Constitución y que todos seamos iguales y nadie pueda estar por encima de la ley.

Mientras, el Poder Legislativo está llamado a promulgar la legislación y a ejercer el control político sobre el Poder Ejecutivo, con instituciones auxiliares como la Contraloría General de la República (transparencia y pulcritud en el manejo de los recursos), la Defensoría de los Habitantes (derechos ciudadanos) y el Tribunal Supremo de Elecciones (guardián del proceso electoral). Esto es lo que da estabilidad al sistema.

Nuria Marín Raventós es politóloga.