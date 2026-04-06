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Por qué sumar no siempre es la solución: el poder de restar

Es más visible inaugurar un programa que eliminar uno ineficiente. Es más fácil justificar una regulación adicional que simplificar las ya existentes. Y Costa Rica no es ajena a este fenómeno

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Por Christian Hess
Signos de más y menos, suma y resta, sumar y restar. Manos sostienen piezas con los símbolos
Tendemos a sumar. Y esto trae consecuencias, porque cada cosa que sumamos trae costos ocultos: mantenimiento, complejidad, coordinación, riesgo. Lo que se agrega hoy se paga mañana. (Shutterstock/Imagen)







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Christian Hess

Christian Hess

Fue letrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Ha sido integrante de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y profesor universitario. Ha colaborado en proyectos relacionados con tecnología y derecho en el país, y ha publicado libros y artículos sobre esas materias.

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