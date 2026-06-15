Columnistas

¿Por qué seguimos creyendo en quienes prometen milagros?

Hoy abre lugar al recelo la presuntuosa escenografía del puño cerrado que lo reviste todo de inhumanidad y hace de la política una montaña rusa

EscucharEscuchar
Por Carlos Arguedas Ramírez

Es sabido que durante su vida, el escritor británico G. K. Chesterton, bautizado en la Iglesia anglicana, pasó del agnosticismo de su juventud a una acendrada fe católica. De este tiempo es una de sus paradojas: “Lo más increíble de los milagros es que ocurren”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Arguedas RamírezHilando finomilagros
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.