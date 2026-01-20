Columnistas

¿Por qué Putin guarda silencio sobre Venezuela?

Aunque Putin, ciertamente, no disfruta con cualquier apariencia de debilidad, tampoco quiere arriesgarse a exacerbar las tensiones con Estados Unidos; de ahí su silencio

Por Nina L. Khrushcheva
Russian President Vladimir Putin and Venezuelan President Nicolas Maduro shake hands as they exchange documents during a signing ceremony following their talks at the Kremlin in Moscow on May 7, 2025. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
Una foto de mayo pasado, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin (derecha), y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, estrecharon manos tras firmar un acuerdo de asociación estratégica en el Kremlin. (ALEXANDER NEMENOV/AFP)







