¿Por qué no crear un fondo de desarrollo de infraestructura pública?

Esta iniciativa no supone la privatización de los bienes del Estado, el cual siempre preservará la propiedad de los activos y cederá solamente los derechos de uso y explotación de estos

Por Yanni Sterloff
Ruta 32 San José Limón
Es de todos conocido el enorme déficit de infraestructura que limita la competitividad de Costa Rica. La lentitud con que avanzan las obras viales lo ilustra bien. Aquí, trabajos de construcción de la ruta 32, a Limón. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Abogado con más de 40 años de experiencia, los últimos 25 en la Sugeval, donde se desempeñó como director del Departamento de Cumplimiento, y en la Supén, donde fue director de Normativa y Autorizaciones. Actualmente, trabaja como consultor legal, dentro del área de su especialidad: regulación y supervisión de los mercados financieros.

