¿Por qué nadie habla de la Banca Nacional de Desarrollo en campaña?

Que quien resulte electo decida reorientar el rumbo de la institución y convierta la Banca de Desarrollo en una entidad que realmente brinde crédito a las mipymes y facilite los encadenamientos productivos

Por Nuria Marín Raventós

A lo largo de la campaña –tanto en entrevistas y debates como en la publicidad– ha sido poco lo que los distintos aspirantes presidenciales han dicho sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), una herramienta que, por su naturaleza, debería ser un pivote en el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, e impulsar, de manera democrática, el desarrollo social.








