Columnistas

Por qué la lentitud del Congreso es una virtud democrática

Los debates configuran la ‘resistencia’ que hay que vencer para que la mayoría logre la decisión que se propone, con común habilidad, mediante la persuasión o la transacción, no la pura imposición

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Por Carlos Arguedas Ramírez

“¿Quién quiere tomar la palabra?”. Con esta viva expresión se abría cada sesión de la Asamblea ateniense en los tiempos antiguos. A continuación, se desarrollaba un debate en el que cada orador podía hablar con franqueza, de forma desinhibida, permitiéndosele ser atrevido y honesto al expresar sus puntos de vista.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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