Columnistas

¿Por qué hay cautela, pero también optimismo ante el nuevo gobierno?

Después de todo, este ciudadano está tranquilo y hasta embargado de cierto espíritu festivo

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Por Carlos Arguedas Ramírez

A pocos días de la apertura del nuevo gobierno, como ciudadano que cuenta con información limitada, me parece pertinente la inclinación por las ventajas de la conversación pública equilibrada que ha puesto en práctica la presidenta electa. Me lleva a pensar que es cierto, como alguien escribió, que la única cualidad indispensable para quien está en posición de poder es la capacidad de aprovechar las circunstancias.








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Carlos Arguedas RamírezHilando finonuevo gobiernoLaura Fernández
Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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