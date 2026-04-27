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Por qué es un error medir a los diputados solo por sus proyectos de ley

La ocupación de los legisladores no es burocrática, no es fácil hacerla bien sin absorbente dedicación, y exige aptitudes diversas, según el caso

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Por Carlos Arguedas Ramírez

¿Qué hacen los diputados cuando trabajan? De mi experiencia, deduzco que tienen dos clases de ocupaciones. La mayoría de ellas se desarrolla en órganos y recintos legislativos, en ocasión de los procedimientos. A veces, estos solo requieren su atención; otras, también su intervención activa. En el último caso, queda una huella que cualquiera puede ver y juzgar, porque está documentada.








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Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez

Carlos Arguedas Ramírez fue asesor de la Presidencia (1986-1990), magistrado de la Sala Constitucional (1992-2004), diputado (2014-2018) y presidente de la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa (2015-2018). Es consultor de organismos internacionales y socio del bufete DPI Legal.

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